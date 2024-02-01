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1 февраля, 15:24

Россиянин Амфетаминов попался на торговле наркотиками в Воронеже

В Воронеже арестовали мужчину по фамилии Амфетаминов за торговлю мефедроном

В Воронеже Советский районный суд арестовал местного жителя по фамилии Амфетаминов, которого обвиняют в торговле мефедроном. Об этом сообщили в пресс-службе органа государственной власти.

В суде рассказали, что мужчина вместе с подельником Чичиным и иными неустановленными лицами в январе доставили в Советский район города расфасованные по свёрткам запрещённые вещества общей массой 4,22 грамма. Злоумышленники оборудовали минимум пять закладок, однако торговля не задалась. Сотрудники полиции задержали Амфетаминова с Чичиным, возбуждено уголовное дело по статье о сбыте наркотиков в крупном размере.

"Подозреваемый Амфетаминов М.Е. нигде не работает, не имеет постоянного и легального источника дохода, тем самым может продолжить заниматься преступной деятельностью или иным путём воспрепятствовать производству по уголовному делу. Поэтому, оставаясь на свободе, может скрыться", указано в сообщении.

Амфетаминов отказался давать показания. Теперь мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

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А ранее Лайф рассказывал, что четырёх граждан Кубы задержали в Балашихе за распространение мефедрона. Молодых людей, которые находились в России нелегально, накрыли на съёмной квартире, а в коробке из-под обуви правоохранители нашли свёрток с полкило наркотиков.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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