Угнавший автомобиль ФТС контрабандист спрятался от полиции рядом с помойкой, но его нашли
SHOT: Угнавший автомобиль ФТС в Москве наркоторговец повторно задержан
Подозреваемый в контрабанде наркотиков, угнавший автомобиль Федеральной таможенной службы и скрывшийся в Москве, повторно задержан. Как пишет SHOT, правоохранители везут его в отдел полиции.
По данным телеграм-канала, беглец оказался гражданином Таджикистана и спрятался рядом с помойкой в Бескудниковском проезде.
Напомним, контрабандист угнал служебный автомобиль, пока водитель расплачивался за бензин на АЗС. Брошенную машину позднее нашли в Бескудниковском проезде.
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