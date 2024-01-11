Угнавший автомобиль ФТС контрабандист спрятался от полиции рядом с помойкой, но его нашли

Подозреваемый в контрабанде наркотиков, угнавший автомобиль Федеральной таможенной службы и скрывшийся в Москве, повторно задержан. Как пишет SHOT, правоохранители везут его в отдел полиции.

По данным телеграм-канала, беглец оказался гражданином Таджикистана и спрятался рядом с помойкой в Бескудниковском проезде.