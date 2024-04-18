Главком ВС Эстонии заявил о готовности "разнести вдребезги" Россию Главком ВС Херем: Эстония готова ударить по РФ в случае вооружённого конфликта 18 апреля, 14:54 Командующий силами обороны Эстонии Мартин Херем. ТАСС / EPA / VALDA KALNINA

Эстония готова нанести удар по Российской Федерации, если между государствами начнётся вооружённый конфликт. Об этом заявил главнокомандующий армией страны генерал Мартин Херем.

"Всех тех, кто попытается на нас воздействовать с расстояния 50 или 100 километров, как это происходит сегодня на Украине, тех мы разнесём вдребезги! Мы уничтожим их не в Раквере или Нарве, а в Ивангороде, Печорах или где-то там", — цитирует офицера портал eer.ee.

Херем уверен, что Эстония в противостоянии с Россией может рассчитывать на военную победу при соотношении потерь 20 к 1 в пользу эстонской стороны. Однако, по его мнению, такой результат может показаться населению и союзникам неубедительным, из-за чего между членами Евросоюза начнётся раздор.

Генерал поделился сценарием вооружённого противостояния Российской Федерации с Таллином, которому будут помогать страны НАТО. Так, по его словам, в первую очередь Эстония, Финляндия и Швеция закроют для Москвы Балтийское море, изолировав Калининградскую область. Все российские войска, которые зайдут на земли балтийского государства, будут якобы отброшены назад пехотными и танковыми подразделениями. А ещё главком намекнул на некие приобретённые у США или Израиля виды вооружений, которые позволят наносить удары по территории РФ. При этом Херем добавил, что сейчас не видит исходящей от России угрозы в сторону эстонской границы.

Как уже рассказывал Life.ru, Правительство Эстонии уже не в первый раз позволяет себе подобные громкие высказывания и дерзкие намёки. В прошлом месяце Life.ru сообщал о том, как премьер-министр страны Кая Каллас не стала давать обещаний насчёт того, что военный контингент страны не будет отправлен на Украину. Правда, потом политик добавила, что имела в виду не ввод сухопутных войск, а отправку специалистов для обучения солдат ВСУ. К слову, российское Министерство внутренних дел в феврале объявило в розыск главу эстонского правительства.

Авторы Юрий Лысенко