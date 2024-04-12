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12 апреля, 07:56

Эстонскую церковь хотят вынудить разорвать связи с РПЦ с помощью новой подлости

Глава МВД Эстонии вздумал объявить "террористическим" Московский патриархат

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото © LIFE / Андрей Тишин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото © LIFE / Андрей Тишин

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс помечтал о необходимости признать Московский патриархат "террористической" и поддерживающей в своей деятельности терроризм организацией. Об этом политик заявил, комментируя отказ Эстонской православной церкви (ЭПЦ) разорвать канонические связи с РПЦ.

"Учитывая имеющийся контекст, у меня, как у министра внутренних дел, нет другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающим в своей деятельности терроризм", — заявил Ляэнеметс в эфире Эстонского национального телерадиовещания (ERR).

По его мнению, в случае принятия такого решения "связи с Москвой будут разорваны". Но на прихожан храмов Московского патриархата в стране это никак не повлияет, заверил министр.

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Ранее Life.ru писал, что парламент Эстонии расторг договор с Россией о правовой помощи. Однако Москва и Таллин могут по-прежнему сотрудничать по уголовным делам, опираясь на различные международные конвенции.

Каринэ Гевондян
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