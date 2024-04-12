Эстонскую церковь хотят вынудить разорвать связи с РПЦ с помощью новой подлости

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс помечтал о необходимости признать Московский патриархат "террористической" и поддерживающей в своей деятельности терроризм организацией. Об этом политик заявил, комментируя отказ Эстонской православной церкви (ЭПЦ) разорвать канонические связи с РПЦ.

"Учитывая имеющийся контекст, у меня, как у министра внутренних дел, нет другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат террористическим и поддерживающим в своей деятельности терроризм", — заявил Ляэнеметс в эфире Эстонского национального телерадиовещания (ERR).

По его мнению, в случае принятия такого решения "связи с Москвой будут разорваны". Но на прихожан храмов Московского патриархата в стране это никак не повлияет, заверил министр.