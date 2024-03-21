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21 марта, 00:39

В Эстонии расторгли договор о правовой помощи с Россией

Парламент Эстонии прекратил действие договора о правовой помощи с Россией

Таллин расторг с Москвой договор о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах. Об этом передаёт портал гостелерадио ERR со ссылкой на соответствующее решение парламента Эстонии.

Соглашение о правовой помощи между двумя государствами действовало с 1995 года и автоматически продлевалось на пять лет. Теперь парламент этой прибалтийской страны решил запустить денонсацию данного документа. Законотворцы подчеркнули, что, несмотря на запущенный процесс расторжения договора, Москва и Таллин могут по-прежнему сотрудничать по уголовным делам, опираясь на различные международные конвенции.

Глава МВД Эстонии объявлен в розыск в России
Глава МВД Эстонии объявлен в розыск в России

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала о том, что эстонские пограничники попытались помешать россиянам попасть на территорию своей страны, чтобы они не смогли проголосовать на выборах президента России. Омбудсмен подчеркнула, что в связи с этим будет обращаться в различные инстанции.

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Pixabay

Алексей Соловьёв
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