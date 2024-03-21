В Эстонии расторгли договор о правовой помощи с Россией

Таллин расторг с Москвой договор о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах. Об этом передаёт портал гостелерадио ERR со ссылкой на соответствующее решение парламента Эстонии.

Соглашение о правовой помощи между двумя государствами действовало с 1995 года и автоматически продлевалось на пять лет. Теперь парламент этой прибалтийской страны решил запустить денонсацию данного документа. Законотворцы подчеркнули, что, несмотря на запущенный процесс расторжения договора, Москва и Таллин могут по-прежнему сотрудничать по уголовным делам, опираясь на различные международные конвенции.