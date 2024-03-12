Регион

Уведомления отключены

Новости
ВЫБОРЫ - 2024
Расследования
SHOT проверка
СВО
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал

Глава МВД Эстонии объявлен в розыск в России

12 марта, 12:29
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. Обложка © ТАСС / EPA / Radek Pietruszka

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. Обложка © ТАСС / EPA / Radek Pietruszka

Россия объявила в розыск министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса. Об этом свидетельствуют данные базы розыска МВД РФ.

"Ляэнеметс Лаури. Разыскивается по статье УК", — сказано в базе.

ТАСС уточняет, что в отношении Ляэнеметса возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.

Кремль озвучил две причины для объявления в розыск премьера Эстонии
Кремль озвучил две причины для объявления в розыск премьера Эстонии

А ранее МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас, а также госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа. Каллас не раз отмечалась антироссийскими высказываниями и действиями. Например, призвала готовиться к конфликту с Россией, объявила о финальном шаге по ликвидации русских школ и искала обоснование для выдворения людей с российским гражданством. Но разыскивают её также за уничтожение памятников советским воинам.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!