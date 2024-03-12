Глава МВД Эстонии объявлен в розыск в России
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. Обложка © ТАСС / EPA / Radek Pietruszka
Россия объявила в розыск министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса. Об этом свидетельствуют данные базы розыска МВД РФ.
"Ляэнеметс Лаури. Разыскивается по статье УК", — сказано в базе.
ТАСС уточняет, что в отношении Ляэнеметса возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам.
А ранее МВД РФ объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас, а также госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа. Каллас не раз отмечалась антироссийскими высказываниями и действиями. Например, призвала готовиться к конфликту с Россией, объявила о финальном шаге по ликвидации русских школ и искала обоснование для выдворения людей с российским гражданством. Но разыскивают её также за уничтожение памятников советским воинам.