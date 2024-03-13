Премьер Каллас отказалась обещать, что Эстония не отправит военных на Украину

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не стала обещать, что военнослужащих республики не отправят на Украину. Это произошло на правительственном часе, посвящённом обсуждению заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможном участии солдат из стран – членов ЕС в боевых действиях.

"Я не даю таких обещаний, потому что обстоятельства могут измениться. <...> Мы здесь чётко выбрали сторону, и это сторона Украины, потому что Россия для нас прямая угроза", — заявила Каллас в ответ на требования депутатов дать гарантии невмешательства Сил обороны Эстонии в русско-украинский конфликт.

По её словам, для отправки куда-либо эстонских солдат требуется мандат Рийгикогу (однопалатный парламент республики), так что депутаты сами будут решать этот вопрос. Кроме того, премьер-министр уточнила, что о вводе наземных войск речь не шла, военная помощь Киеву осуществляется путём обучения солдат ВСУ.