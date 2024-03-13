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13 марта, 20:55

Премьер Каллас отказалась обещать, что Эстония не отправит военных на Украину

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Kaja Kallas

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Kaja Kallas

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас не стала обещать, что военнослужащих республики не отправят на Украину. Это произошло на правительственном часе, посвящённом обсуждению заявления президента Франции Эмманюэля Макрона о возможном участии солдат из стран – членов ЕС в боевых действиях.

"Я не даю таких обещаний, потому что обстоятельства могут измениться. <...> Мы здесь чётко выбрали сторону, и это сторона Украины, потому что Россия для нас прямая угроза", — заявила Каллас в ответ на требования депутатов дать гарантии невмешательства Сил обороны Эстонии в русско-украинский конфликт.

По её словам, для отправки куда-либо эстонских солдат требуется мандат Рийгикогу (однопалатный парламент республики), так что депутаты сами будут решать этот вопрос. Кроме того, премьер-министр уточнила, что о вводе наземных войск речь не шла, военная помощь Киеву осуществляется путём обучения солдат ВСУ.

Премьер Эстонии Каллас признала законными требования РФ по замороженным активам
Премьер Эстонии Каллас признала законными требования РФ по замороженным активам

Ранее МВД РФ объявило премьер-министра Эстонии Каю Каллас в розыск. Статья УК, по которой разыскивают политика, в базе ведомства не указана.

Лариса Сафронова
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