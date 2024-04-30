Стали известны планы хитрого Макрона на Си Цзиньпина

Президент Франции Эмманюэль Макрон хочет через китайского лидера Си Цзиньпина уговорить главу России Владимира Путина завершить специальную военную операцию на Украине. Об этом сообщили источники, знакомые с планами политика, передаёт Bloomberg.

"Макрон будет стремиться усилить свою личную связь с Си во время его двухдневного визита во Францию, поскольку хочет, чтобы китайский лидер призвал Путина прекратить войну России против Украины", — рассказали источники.

Кроме того, по их версии, ещё одна цель Макрона — привлечь китайские деньги во французский сектор производства аккумуляторов для электрических автомобилей.

