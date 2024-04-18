СМИ констатировали, что Шольц зря слетал в Китай к Си Цзиньпину

Переговоры канцлера Германии Олафа Шольца с председателем КНР Си Цзиньпином не увенчались успехами: немецкий лидер не смог убедить Пекин принять участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщает портал Tagesschau.

По итогам переговоров Шольц выразил убеждённость, что беседа с китайским лидером заложила "камень в основание фундамента" и будет способствовать проведению дальнейших обсуждений.

Корреспондент Йорг Эндрисс считает, что, несмотря на "цветистые" приветствия, перспектив у переговоров, скорее всего, нет.

"Канцлер не смог достичь своей цели побудить Китай принять участие в мирной конференции в Швейцарии в ближайшие месяцы", — сделал вывод Эндрисс.