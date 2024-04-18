СМИ констатировали, что Шольц зря слетал в Китай к Си Цзиньпину
Tagesschau: Во время визита в Китай Шольц не добился успеха по вопросу Украины
Олаф Шольц во время визита в Китай. Фото © ТАСС / EPA / ТАСС
Переговоры канцлера Германии Олафа Шольца с председателем КНР Си Цзиньпином не увенчались успехами: немецкий лидер не смог убедить Пекин принять участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии. Об этом сообщает портал Tagesschau.
По итогам переговоров Шольц выразил убеждённость, что беседа с китайским лидером заложила "камень в основание фундамента" и будет способствовать проведению дальнейших обсуждений.
Корреспондент Йорг Эндрисс считает, что, несмотря на "цветистые" приветствия, перспектив у переговоров, скорее всего, нет.
"Канцлер не смог достичь своей цели побудить Китай принять участие в мирной конференции в Швейцарии в ближайшие месяцы", — сделал вывод Эндрисс.
Напомним, ранее канцлер Шольц посетил Китай, в ходе визита он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и попросил его повлиять на Москву в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Однако китайский лидер заявил Шольцу о необходимости создания переговорной платформы, которая будет устраивать как Россию, так и Украину, подчеркнув, что над прекращением кризиса должны работать все стороны.