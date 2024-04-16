В Госдуме советуют Шольцу изучить труды Конфуция после просьбы к Си Цзиньпину о России

Глупо рассчитывать на то, что Китай по чьей-то просьбе будет действовать не в своих интересах. Такое мнение высказал заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в ответ на новости о том, что канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в Пекин хочет убедить председателя КНР Си Цзиньпина прекратить всяческую поддержку России в контексте украинского конфликта.

"Китайцы — это очень мудрая нация. И словесно поставить их в тупик очень сложно, тем более Шольцу. Поэтому просить китайцев действовать не в своих интересах, а в интересах кого-то, а тем более страны, которая называет Китай своим основным врагом, я думаю, это просто глупо. Я думаю, Шольцу нужно почитать побольше Конфуция. Изучить хотя бы что-то про Китай. Хотя бы почитать историю Китая. Потому что делать такие заявления смешно", — объяснил Чепа в беседе с "Лентой.ру".