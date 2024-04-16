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16 апреля, 13:56

В Госдуме советуют Шольцу изучить труды Конфуция после просьбы к Си Цзиньпину о России

Депутат ГД Чепа счёл смешной просьбу Шольца к Си Цзиньпину не помогать России

Глупо рассчитывать на то, что Китай по чьей-то просьбе будет действовать не в своих интересах. Такое мнение высказал заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в ответ на новости о том, что канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в Пекин хочет убедить председателя КНР Си Цзиньпина прекратить всяческую поддержку России в контексте украинского конфликта.

"Китайцы — это очень мудрая нация. И словесно поставить их в тупик очень сложно, тем более Шольцу. Поэтому просить китайцев действовать не в своих интересах, а в интересах кого-то, а тем более страны, которая называет Китай своим основным врагом, я думаю, это просто глупо. Я думаю, Шольцу нужно почитать побольше Конфуция. Изучить хотя бы что-то про Китай. Хотя бы почитать историю Китая. Потому что делать такие заявления смешно", — объяснил Чепа в беседе с "Лентой.ру".

Шольц заявил, что готов поговорить с Путиным, но при одном условии
Шольц заявил, что готов поговорить с Путиным, но при одном условии

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил о необходимости создания переговорной платформы, которая будет устраивать как Россию, так и Украину, подчеркнув, что над прекращением кризиса должны работать все стороны.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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