Шольц заявил, что готов поговорить с Путиным, но при одном условии
Шольц заявил, что поговорит с Путиным лишь в случае вывода ВС РФ с Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил, что в будущем может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Однако диалог состоится лишь в том случае, если Москва откажется от достижения целей СВО и отзовёт войска с Украины, добавил политик в интервью Tageszeitung.
По словам главы немецкого кабмина, дискуссии с Путиным будут возможны тогда, "когда придёт время". На уточняющие вопросы политик ответил уклончиво, намекнув, что на уступки должен идти именно российский лидер.
"[Переговоры состоятся] когда Россия поймёт, что навязанного мира не будет, а Путин поймёт, что ему придётся отказаться от своей кампании и вывести войска", — заключил Шольц.
Днём ранее Путин вновь подчеркнул, что Россия готова к достижению целей СВО мирным путём. В то же время страна не потерпит навязывания чужой позиции. Однако Украина пока не демонстрирует готовность к переговорам, уточнили в Кремле.
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