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12 апреля, 18:25

Шольц заявил, что готов поговорить с Путиным, но при одном условии

Шольц заявил, что поговорит с Путиным лишь в случае вывода ВС РФ с Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил, что в будущем может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Однако диалог состоится лишь в том случае, если Москва откажется от достижения целей СВО и отзовёт войска с Украины, добавил политик в интервью Tageszeitung.

По словам главы немецкого кабмина, дискуссии с Путиным будут возможны тогда, "когда придёт время". На уточняющие вопросы политик ответил уклончиво, намекнув, что на уступки должен идти именно российский лидер.

"[Переговоры состоятся] когда Россия поймёт, что навязанного мира не будет, а Путин поймёт, что ему придётся отказаться от своей кампании и вывести войска", — заключил Шольц.

Лукашенко заявил Life.ru, что сейчас — хороший момент для переговоров по Украине
Лукашенко заявил Life.ru, что сейчас — хороший момент для переговоров по Украине

Днём ранее Путин вновь подчеркнул, что Россия готова к достижению целей СВО мирным путём. В то же время страна не потерпит навязывания чужой позиции. Однако Украина пока не демонстрирует готовность к переговорам, уточнили в Кремле.

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Shutterstock / Alexandros Michailidis

Илья Пушкарев
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