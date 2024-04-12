Шольц заявил, что готов поговорить с Путиным, но при одном условии

Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил, что в будущем может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Однако диалог состоится лишь в том случае, если Москва откажется от достижения целей СВО и отзовёт войска с Украины, добавил политик в интервью Tageszeitung.

По словам главы немецкого кабмина, дискуссии с Путиным будут возможны тогда, "когда придёт время". На уточняющие вопросы политик ответил уклончиво, намекнув, что на уступки должен идти именно российский лидер.