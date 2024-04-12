Лукашенко заявил Life.ru, что сейчас — хороший момент для переговоров по Украине

Для Украины и её западных кураторов сейчас настал очень хороший момент, чтобы сесть за стол и договориться. Об этом заявил в пятницу, 12 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопрос корреспондента Life.ru. С российской стороны он увидел готовность к таким переговорам, и неслучайно, по мнению белорусского лидера, Владимир Путин уделил так много внимания этой теме во время их вчерашней встречи.

Лукашенко считает, что сейчас — хороший момент для переговоров по Украине. Видео © SHOT

"Мне кажется, что сегодня момент прежде всего для Украины и для Запада сесть за стол переговоров и окончательно договориться. Принцип один — Путин в этом плане молодец и не отстаёт от своих прежних заявлений. Документы есть, они парафированы и российской, и украинской стороной. Давайте вернёмся к этим документам и от них будем плясать", — заявил Лукашенко Life.ru.