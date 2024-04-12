В Кремле высказались о переговорах с Киевом на базе Стамбульского договора и идеальной площадке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился с ответом на вопрос об идеальном месте для новых переговоров между Москвой и Киевом. Комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко, он назвал преждевременными рассуждения о том, что Минск может стать такой площадкой.

"Пока нет. Пока никаких деталей нет на этот счёт. Это всё преждевременно [обсуждать]", — заметил представитель Кремля.

Песков не исключил вместе с тем, что готовившийся в марте 2022 года Стамбульский договор может быть базисом для переговоров по Украине. Однако за два года появился ряд новых реалий, от которых нельзя абстрагироваться в случае подготовки мирного соглашения. Представитель Кремля также напомнил, что готовность России к диалогу была вчера подтверждена президентом РФ Владимиром Путиным.