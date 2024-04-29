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29 апреля, 08:00

Си Цзиньпин 5 мая едет в турне по Европе, первая остановка — Макрон

МИД КНР: Си Цзиньпин 5–10 мая совершит визиты во Францию, Сербию и Венгрию

Председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Председатель КНР Си Цзиньпин 5 мая отправится в недельное турне по Европе, первую остановку он совершит во Франции для встречи с президентом Республики Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин.

"По приглашению президента Французской Республики Макрона, президента Республики Сербия [Александра] Вучича и президента и премьер-министра Венгрии [Тамаша] Шуйока и [Виктора] Орбана председатель КНР Си Цзиньпин с 5 по 10 мая посетит три вышеупомянутые страны с государственным визитом", — рассказала дипломат.

Темы предстоящих переговоров Си Цзиньпина с европейскими коллегами Хуа Чуньин предпочла на данном этапе не раскрывать.

СМИ констатировали, что Шольц зря слетал в Китай к Си Цзиньпину
СМИ констатировали, что Шольц зря слетал в Китай к Си Цзиньпину

А ранее Си Цзиньпин принял у себя канцлера ФРГ Олафа Шольца. Немецкий лидер попросил китайского повлиять на Москву в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Однако председатель КНР заявил Шольцу о необходимости создания переговорной платформы, которая будет устраивать как Россию, так и Украину, подчеркнув, что над прекращением кризиса должны работать все стороны.

Андрей Бражников
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