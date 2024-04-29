Си Цзиньпин 5 мая едет в турне по Европе, первая остановка — Макрон

Председатель КНР Си Цзиньпин 5 мая отправится в недельное турне по Европе, первую остановку он совершит во Франции для встречи с президентом Республики Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщила официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин.

"По приглашению президента Французской Республики Макрона, президента Республики Сербия [Александра] Вучича и президента и премьер-министра Венгрии [Тамаша] Шуйока и [Виктора] Орбана председатель КНР Си Цзиньпин с 5 по 10 мая посетит три вышеупомянутые страны с государственным визитом", — рассказала дипломат.

Темы предстоящих переговоров Си Цзиньпина с европейскими коллегами Хуа Чуньин предпочла на данном этапе не раскрывать.