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5 мая, 10:42

"Олимпийское перемирие": Стала известна тема переговоров Макрона с Си Цзиньпином во Франции

La Tribune: Макрон и Си Цзиньпин обсудят "олимпийское перемирие" на Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон и Председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС / EPA / LUDOVIC MARIN, AP / Mark Schiefelbein

Президент Франции Эмманюэль Макрон и Председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС / EPA / LUDOVIC MARIN, AP / Mark Schiefelbein

В ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина во Францию президент республики Эмманюэль Макрон намерен обсудить с китайским лидером перемирие во всех текущих мировых конфликтах на период Олимпиады-2024, которая пройдёт в Париже летом.

"Есть дипломатические шаги, которые мы намерены предпринять. Олимпийское перемирие должно стать посланием всему миру. Это одна из тем, которую я буду обсуждать с председателем КНР в понедельник и вторник", — сказал глава Франции в интервью газете La Tribune.

По словам Макрона, речь идёт о прекращении огня во всех конфликтах, в том числе на Украине. Французский лидер отметил, что перемирия нужно пытаться добиться везде.

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А ранее Life.ru рассказывал о том, как Макрон решил надавить на Си Цзиньпина с помощью своей пиренейской бабушки. Так он надеется склонить лидера Китая к сокращению торгового дисбаланса и вынудить его применить своё влияние на РФ для разрешения украинского конфликта.

Евгения Мосс
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