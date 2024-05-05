"Олимпийское перемирие": Стала известна тема переговоров Макрона с Си Цзиньпином во Франции

В ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина во Францию президент республики Эмманюэль Макрон намерен обсудить с китайским лидером перемирие во всех текущих мировых конфликтах на период Олимпиады-2024, которая пройдёт в Париже летом.

"Есть дипломатические шаги, которые мы намерены предпринять. Олимпийское перемирие должно стать посланием всему миру. Это одна из тем, которую я буду обсуждать с председателем КНР в понедельник и вторник", — сказал глава Франции в интервью газете La Tribune.

По словам Макрона, речь идёт о прекращении огня во всех конфликтах, в том числе на Украине. Французский лидер отметил, что перемирия нужно пытаться добиться везде.