"Среднеполое нечто": В Госдуме пришли в ужас из-за трансвестита-факелоносца на Олимпиаде в Париже

Решение французских властей включить в эстафету олимпийского огня трансвестита Миниму Гесте (Minima Geste) шокировало граждан самой страны. Об этом в разговоре с Life.ru заявил депутат Госдумы Амир Хамитов.

"Сами французы, судя по комментариям к этой новости на местных информационных сайтах, пребывают в шоке. Кто-то задумывается о получении российского паспорта, а кто-то и вовсе признаётся в стыде за западную цивилизацию и в том, что ждёт её обрушения", — указал парламентарий.

Хамитов добавил, что чувства жителей Франции легко понять, они были вполне ожидаемы. Депутат пошутил, что после "пробежки" трансвестита Минимы Олимпийские игры могут переименовать в "минимальные" и жить с этим придётся всю оставшуюся жизнь. Собеседник Life.ru подчеркнул, что в истории Олимпиады было много событий, но ещё никогда лицом одного из важнейших спортивных событий не становилось "среднеполое нечто" на каблуках.

"Такое впечатление, что французские власти, как расшалившийся ребёнок, проверяют границы дозволенного. Тем более что повлиять на их решение всё равно никто не в состоянии. Как говорится, кто первый надел халат, тот здесь и доктор", — отметил Хамитов.

Политик подчеркнул, что в этом плане гордится российскими спортсменами, которые отказались участвовать в том, что раньше называлось Олимпийскими играми. Нужно сильно себя не уважать, чтобы поехать на подобные соревнования, больше похожие на Евровидение и цирковое представление, заключил Хамитов.

Напомним, сегодня, 3 мая, стало известно, что трансвестит под псевдонимом Minima Geste примет участие в эстафете олимпийского огня в Париже 14 и 15 июля. Французы оказались в шоке и не разделили такую "радость" с властями. А те в свою очередь напомнили о наказании, которое может последовать за критику ЛГБТ*.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа.