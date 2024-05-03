Французы в ярости: Трансвестит на 25-сантиметровых каблуках пронесёт олимпийский огонь в Париже

Мэрия Парижа официально представила одиозного участника эстафеты олимпийского огня, который пронесёт факел перед началом Олимпиады. Им стал дрэг-квин под псевдонимом Minima Geste.

Именно так Minima Geste видит себя с олимпийским факелом. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / minima_geste

Трансвестит будет нести олимпийский факел 14 и 15 июля на 25-сантиметровых каблуках. Всего выступление продлится более двух часов. Судя по тону поста, власти гордятся своим выбором. Однако восторг не разделили обычные французы, высказавшие всё в комментариях. Некоторые из них и вовсе готовы принять гражданство России, где подобному, как известно, нет места.

"У меня ощущение, что это фиаско и насмешка... Сложно ли получить российский паспорт?" — написал один из них.

На волну гнева отреагировали сами власти. Уже в следующем посте они напомнили, что не любить представителей ЛГБТ* во Франции — преступление, карающееся реальным наказанием. Более того, мэр столицы Анн Идальго сообщила парижской прокуратуре о таких комментариях.

Ранее полиция начала проверять бар в Красноярске, в котором в честь Дня защитника Отечества проводилась, мягко сказать, "нетрадиционная" вечеринка. На происшествие обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.