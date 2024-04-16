Боец ММА бежал с семьёй в Россию из-за "нацистской гнили" на Украине и ЛГБТ* в ЕС 16 апреля, 19:14 Константин Глухов с женой Анной. Обложка © Kp.ru / Владимир ДЕМЧЕНКО

Известный боец ММА Константин Глухов бежал с семьёй с Украины, а потом из Испании, потому что в первом случае не стал мириться с "нацистской гнилью", а во втором — с ЛГБТ*, грязью и разрухой. Сейчас спортсмен осуществил свою давнюю мечту — начал жизнь в России. Его историю публикует Kp.ru.

Боксёр долгое время жил в Харькове, но давно начал ощущать себя чужим в городе. Его супруга Анна запомнила, как постепенно Киев обрабатывал подрастающих украинцев. В школах появились учебники, где детей уверяли, что русские — это не нация, а "сборище народностей", которые якобы годами угнетали Украину.

Константин Глухов. Фото © Kp.ru

"Харьков — наш, русский Харьков становился чужим. Словно гниль его съедала. Я помню себя девочкой, 1989 год! Привезли учебники по истории из Канады, его написал потомок эмигрантов, который на Украине-то не был никогда. Но вот написал, что русских не существует, это сборище народностей. А украинцы — настоящая нация", — поделилась Анна.

Эти украинские школьники "вызрели" к Майдану и стали основной ударной силой в 2013 году, уверена женщина. Она быстро поняла, что не хочет отдавать в "бандеровскую школу" свою дочь, тогда Глуховы (уже с началом СВО) переехали в испанский город Аликанте. Но Европа оказалась красивой и замечательной только на картинках. Боксёр с женой заметили, что любой спальный район Москвы — это дворец в сравнении с обычным жилым кварталом в ЕС, где царят грязь, разбой и разруха. Но хуже всего в Европе оказалось с воспитанием детей.

Глуховы пришли в шоковое состояние, когда узнали, что в детском саду в Испании есть "дни переодевания", когда мальчики наряжаются девочками и наоборот. Тогда семья поняла: пора бежать из Европы. Сейчас Глуховы в России. Они всеми силами помогают бойцам СВО, приближая победу. Константин уверен, что на Украине многие ждут прихода российских войск, но боятся вслух выразить поддержку Москве, так как опасаются репрессий со стороны СБУ.

"Провокаторов там — пруд пруди. Крикнут "Слава Украине" и смотрят на реакцию. Один знакомый не так ответил — до сих пор за решёткой", — пояснила супруга боксёра.

Ранее руководитель российской автономной некоммерческой организации "Центр содействия добровольному переселению "Путь домой" Анатолий Бублик заявил, что за 14 месяцев более 150 тысяч семей из недружественных стран захотели переехать в РФ. Эмигрировать смогли около двух тысяч из них.

* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

Авторы Татьяна Миссуми