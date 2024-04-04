Центр "Путь домой": За 14 месяцев в Россию переехало 2 тыс. иностранных семей

За 14 месяцев более 150 тысяч семей из недружественных России стран захотели переехать в РФ, рассказал руководитель российской автономной некоммерческой организации "Центр содействия добровольному переселению "Путь домой" Анатолий Бублик. Он отметил, что эмигрировать смогли около двух тысяч семей.

"К нам за 14 месяцев обратилось с запросом на переезд на постоянное место жительства в Россию 150 тысяч русскоговорящих семей и более четырёх с половиной тысяч немецкоговорящих. Мы — волонтёрская организация, без государственного финансирования и без, скажем так, участия государственных чиновников. А представляете, если бы это была государственная организация, которая занимается решением такого вопроса. Запросов было бы ещё больше", — заявил Анатолий Бублик.

Эксперт отметил, что семьи, переезжающие из-за границы, могут оказать положительное влияние на экономику. В России наблюдается большой объём вводимого в эксплуатацию жилья, но рост этого рынка может замедлиться из-за высоких ставок на ипотеку. Поэтому приток людей с финансовыми ресурсами, которые могут продать недвижимость за рубежом и инвестировать в России, может стимулировать развитие.

Тем не менее Бублик отметил, что иностранные граждане могут столкнуться с трудностями при попытке переехать в Россию из-за недостаточной поддержки со стороны правительства их стран. Похожие препятствия есть и с российской стороны. Но в скором времени все проблемы будут решены, добавил специалист.

"Мы смогли улучшить ситуацию с количеством и качеством документов, которые человек должен предъявить при переселении. Мы договорились с Федеральной таможенной службой о регулировании многих вопросов, которые возникают при пересечении границы, оформлении перевозки вещей и транспорта", — добавил Бублик.