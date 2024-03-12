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12 марта, 14:56

Путин рад стремлению всё большего числа иностранцев работать в России

Президент России Владимир Путин обратил внимание на стремление всё большего числа живущих за границей людей работать в РФ. Он заметил на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России", что таким гражданам здесь рады.

"Приятно отметить, что в количестве заявок (на конкурс "Лидеры России"), а оно было очень большим, всё больше и больше людей, которые проживают постоянно за границей, но проявляют интерес и к нашей стране и показывают своё желание работать в России", сказал президент.

По его словам, они могут получить российское гражданство по ускоренному и облегчённому порядку. Путин рассказал, что шансом воспользовались уже 29 человек из 12 стран, в числе которых США, Франция, Греция, Болгария и государства СНГ.

Путин на встрече со студентами пошутил, что хотел бы причёску с дредами
Путин на встрече со студентами пошутил, что хотел бы причёску с дредами

К примеру, ранее президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство американскому боксёру Кевину Джонсону и канадскому хоккеисту Брендану Лайпсику. Гражданином России также стал прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потёмкина Андрей Калагеорги.

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Kremlin.ru

Андрей Бражников
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