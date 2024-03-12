Путин рад стремлению всё большего числа иностранцев работать в России

Президент России Владимир Путин обратил внимание на стремление всё большего числа живущих за границей людей работать в РФ. Он заметил на встрече с победителями конкурса управленцев "Лидеры России", что таким гражданам здесь рады.

"Приятно отметить, что в количестве заявок (на конкурс "Лидеры России"), а оно было очень большим, всё больше и больше людей, которые проживают постоянно за границей, но проявляют интерес и к нашей стране и показывают своё желание работать в России", — сказал президент.