Путин дал гражданство России канадскому хоккеисту Лайпсику

Сейчас Лайпсик играет за петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги СКА. Ранее канадский хоккеист также выступал за клуб НХЛ "Нэшвилл Предаторз", а в сезоне 2020/2021 спортсмен оказался в КХЛ: сначала играл за московский ЦСКА, а затем за магнитогорский "Металлург".