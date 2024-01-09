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Путин дал гражданство России канадскому хоккеисту Лайпсику

9 января, 08:26
Канадский хоккеист Брендан Лайпсик. Обложка © ТАСС / Zuma / Maksim Konstantinov

Канадский хоккеист Брендан Лайпсик. Обложка © ТАСС / Zuma / Maksim Konstantinov

Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство канадскому хоккеисту Брендану Лайпсику. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сейчас Лайпсик играет за петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги СКА. Ранее канадский хоккеист также выступал за клуб НХЛ "Нэшвилл Предаторз", а в сезоне 2020/2021 спортсмен оказался в КХЛ: сначала играл за московский ЦСКА, а затем за магнитогорский "Металлург".

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А в сентябре прошлого года российский паспорт получил ещё один канадец — хоккеист Кэмерон Ли, играющий за хабаровский клуб "Амур".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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