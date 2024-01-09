Американский боксёр Джонсон получил паспорт России
Путин предоставил российское гражданство боксёру из США Кевину Джонсону
Боксёр Кевин Джонсон. Обложка © Getty Images / Bongarts / Martin Rose
Президент РФ Владимир Путин дал российское гражданство американскому боксёру Кевину Джонсону. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
За свою спортивную карьеру 44-летний Джонсон провёл на ринге 60 поединков. В общей сложности он одержал 36 побед, 20 из них — нокаутом. В 22 поединках боксёр потерпел поражение, ещё два боя закончились вничью.
Напомним, что в апреле 2023 года Джонсон попросил Путина предоставить ему российское гражданство после победы над спортсменом Вячеславом Дациком. Американский боксёр заявил, что очень любит Россию и хотел бы жить в ней.