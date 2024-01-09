Американский боксёр Джонсон получил паспорт России

За свою спортивную карьеру 44-летний Джонсон провёл на ринге 60 поединков. В общей сложности он одержал 36 побед, 20 из них — нокаутом. В 22 поединках боксёр потерпел поражение, ещё два боя закончились вничью.

Напомним, что в апреле 2023 года Джонсон попросил Путина предоставить ему российское гражданство после победы над спортсменом Вячеславом Дациком. Американский боксёр заявил, что очень любит Россию и хотел бы жить в ней.