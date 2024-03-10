Путин на встрече со студентами пошутил, что хотел бы причёску с дредами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодёжи в "Сириусе" пошутил, что тоже хотел бы причёску с дредами. Этот фрагмент вошёл в передачу "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Мне тоже надо такую причёску сделать", — с улыбкой сказал глава государства во время фотографирования со студентами, указав на дреды участника фестиваля из Нигерии.
Напомним, Всемирный фестиваль молодёжи прошёл в Сочи с 1 по 7 марта. На торжественной церемонии закрытия выступил Владимир Путин. Он назвал традиционные ценности основой бытия и жизни в России и поблагодарил присоединившихся к мероприятию иностранцев. Глава государства выразил надежду, что фестиваль ещё повторится, и не раз.
TACC / Рамиль Ситдиков