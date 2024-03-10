Путин на встрече со студентами пошутил, что хотел бы причёску с дредами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодёжи в "Сириусе" пошутил, что тоже хотел бы причёску с дредами. Этот фрагмент вошёл в передачу "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".