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10 марта, 12:24

Путин на встрече со студентами пошутил, что хотел бы причёску с дредами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодёжи в "Сириусе" пошутил, что тоже хотел бы причёску с дредами. Этот фрагмент вошёл в передачу "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Мне тоже надо такую причёску сделать", — с улыбкой сказал глава государства во время фотографирования со студентами, указав на дреды участника фестиваля из Нигерии.

Напомним, Всемирный фестиваль молодёжи прошёл в Сочи с 1 по 7 марта. На торжественной церемонии закрытия выступил Владимир Путин. Он назвал традиционные ценности основой бытия и жизни в России и поблагодарил присоединившихся к мероприятию иностранцев. Глава государства выразил надежду, что фестиваль ещё повторится, и не раз.

Политолог Майоров сделал важный вывод из речи Путина на фестивале молодёжи
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TACC / Рамиль Ситдиков

Наталья Исакова
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