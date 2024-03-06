Путин назвал традиционные ценности фундаментом жизни и бытия России
Фундаментом бытия России являются её традиционные ценности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).
Глава государства был удивлён уровнем подготовки фестиваля, отметив большое количество отличий среди его участников и организаторов.
"Видимо, есть что-то, что всех нас объединяет. Сегодня в России мы называем это нашими традиционными ценностями. Это фундамент нашей жизни, нашего бытия", — заявил российский лидер, отметив, что именно это делает народ страны единым.
Церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи состоялась 2 марта в Сочи. Участниками мероприятия изъявили желание стать 300 тысяч человек из 190 стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков даже назвал этот фестиваль главным событием политической повестки.
ТАСС / POOL / Ситдиков Рамиль