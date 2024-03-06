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6 марта, 18:12

Путин назвал традиционные ценности фундаментом жизни и бытия России

Фундаментом бытия России являются её традиционные ценности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ).

Глава государства был удивлён уровнем подготовки фестиваля, отметив большое количество отличий среди его участников и организаторов.

"Видимо, есть что-то, что всех нас объединяет. Сегодня в России мы называем это нашими традиционными ценностями. Это фундамент нашей жизни, нашего бытия", — заявил российский лидер, отметив, что именно это делает народ страны единым.

Путин пообщался с иностранными студентами на площадке Всемирного фестиваля молодёжи
Путин пообщался с иностранными студентами на площадке Всемирного фестиваля молодёжи

Церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи состоялась 2 марта в Сочи. Участниками мероприятия изъявили желание стать 300 тысяч человек из 190 стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков даже назвал этот фестиваль главным событием политической повестки.

Обложка ©

ТАСС / POOL / Ситдиков Рамиль

Владимир Озеров
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