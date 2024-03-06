Путин пообщался с иностранными студентами на площадке Всемирного фестиваля молодёжи
Путин приехал на площадку Всемирного фестиваля молодёжи в университете "Сириус"
Президент России Владимир Путин прибыл на площадку Всемирного фестиваля молодёжи в университет "Сириус". В ходе визита глава государства осмотрит выставочное пространство "Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодёжи".
Как сообщили в пресс-службе Кремля, российский лидер начал визит с общения с обучающимися в нашей стране иностранными студентами – участниками фестиваля.
Путин общается с иностранными студентами на Фестивале молодёжи. Видео © t.me / Кремль. Новости
"Рад всех видеть. Как вам, понравилось у нас?" — поинтересовался глава государства у студентов, которые обучаются в разных регионах России.
При этом Путин признался, что его удивил тот факт, что люди "из совсем жарких стран в Сибири где-то у нас учатся", а там очень холодно.
"Главное — тепло одеваться", — отметил президент.
Напомним, сегодня президент Владимир Путин провёл день в Сочи, где встретился с прилетевшим в Россию гендиректором МАГАТЭ. В ходе переговоров глава государства сообщил, что наша страна готова делиться атомными наработками со своими партнёрами.
Путин общается с иностранными студентами на Фестивале молодёжи