Путин пообщался с иностранными студентами на площадке Всемирного фестиваля молодёжи

Президент России Владимир Путин прибыл на площадку Всемирного фестиваля молодёжи в университет "Сириус". В ходе визита глава государства осмотрит выставочное пространство "Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодёжи".

Как сообщили в пресс-службе Кремля, российский лидер начал визит с общения с обучающимися в нашей стране иностранными студентами – участниками фестиваля.

Путин общается с иностранными студентами на Фестивале молодёжи. Видео © t.me / Кремль. Новости

"Рад всех видеть. Как вам, понравилось у нас?" — поинтересовался глава государства у студентов, которые обучаются в разных регионах России.

При этом Путин признался, что его удивил тот факт, что люди "из совсем жарких стран в Сибири где-то у нас учатся", а там очень холодно.