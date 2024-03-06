Путин: Россия надеется и в будущем организовать подобное ВФМ мероприятие
Президент РФ Владимир Путин — во время церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодёжи. Обложка © ТАСС / POOL / Рамиль Ситдиков
Президент России Владимир Путин назвал полезным проведение Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ), а также выразил надежду, что в будущем страна организует нечто подобное. Об этом глава государства заявил в ходе общения с иностранными студентами — участниками ВФМ.
Российский лидер отметил, что при организации пытались создать условия, чтобы молодые люди могли между собой свободно общаться, найти друзей или партнёров для каких-то общих совместных дел на будущее.
"Если удастся нам, мы что-то подобное организуем в будущем. Для нас это не первый такой эксперимент, не первый опыт. Надеюсь, и не последний", — подчеркнул он.
При этом глава государства отметил, что участники Всемирного фестиваля в "Сириусе" создали настоящий "город молодёжи мира".
"Вам удалось ещё больше, чем мы ожидали. Именно вы создали здесь, на юге России, настоящий город молодёжи мира. Спасибо вам", — указал Путин.
Вместе с тем президент отметил, что ВФМ организован не для того, чтобы устроить рекламное мероприятие. Россия таким образом собирала единомышленников, а не "соревновалась" или кому-то что-то доказывала.
"Мы просто рады видеть наших друзей. Подобные форумы — они организуются нами не для какой-то там, как у нас говорят, показухи. Это не какое-то рекламное мероприятие, оно сутевое, сущностное. И суть его в том, чтобы собрать людей, которые думают примерно как мы", — подчеркнул политик.
Как уже рассказывал Life.ru, церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи состоялась 2 марта в Сочи. Участниками мероприятия захотели стать 300 тысяч человек из 190 стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков даже назвал этот фестиваль главным событием политической повестки.