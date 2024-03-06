Путин: Россия надеется и в будущем организовать подобное ВФМ мероприятие

Президент России Владимир Путин назвал полезным проведение Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ), а также выразил надежду, что в будущем страна организует нечто подобное. Об этом глава государства заявил в ходе общения с иностранными студентами — участниками ВФМ.

Российский лидер отметил, что при организации пытались создать условия, чтобы молодые люди могли между собой свободно общаться, найти друзей или партнёров для каких-то общих совместных дел на будущее.

"Если удастся нам, мы что-то подобное организуем в будущем. Для нас это не первый такой эксперимент, не первый опыт. Надеюсь, и не последний", — подчеркнул он.

При этом глава государства отметил, что участники Всемирного фестиваля в "Сириусе" создали настоящий "город молодёжи мира".

"Вам удалось ещё больше, чем мы ожидали. Именно вы создали здесь, на юге России, настоящий город молодёжи мира. Спасибо вам", — указал Путин.

Вместе с тем президент отметил, что ВФМ организован не для того, чтобы устроить рекламное мероприятие. Россия таким образом собирала единомышленников, а не "соревновалась" или кому-то что-то доказывала.