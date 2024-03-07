Политолог Майоров сделал важный вывод из речи Путина на фестивале молодёжи 7 марта, 14:02 Выступление президента РФ Владимира Путина на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи. Обложка © t.me / ВФМ-2024

Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи стал прекрасным индикатором того, что Россия может быть услышана и готова объединить вокруг себя единомышленников. Об этом рассказал Life.ru доцент факультета политологии СПбГУ Арсений Майоров, подводя итоги мероприятия и комментируя выступление на нём президента РФ Владимира Путина.

"Во-первых, идёт последовательное позиционирование благополучия человека в самом широком понимании как фокуса внимания политики властей России. Сам фестиваль стал крупнейшей международной диалоговой площадкой, посвящённой жизни, возможностям и проблемам, с которыми сталкивается молодёжь не только в России, но и во всём мире", — пояснил он.

По его словам, сама архитектура мероприятия показывает, что молодёжь видит своё будущее в диалоге и сотрудничестве, в рамках которых важно иметь схожие принципы и мировоззрение. Эксперт отметил, что Путин чётко обозначил важную роль нового поколения в установлении будущего многополярного мира.

Во-вторых, продолжил Майоров, широкое представительство на фестивале других стран поможет России в продвижении конкурентных глобальных инициатив на международной арене. Политолог уверен, что мероприятие в Сочи доказало, что наша страна может быть услышана, а тезис об изоляции выглядит неправдоподобно.

Напомним, Всемирный фестиваль молодёжи прошёл в Сочи с 1 по 7 марта. Накануне состоялась торжественная церемония закрытия. На ней выступил президент РФ Владимир Путин. Он назвал традиционные ценности основой бытия и жизни в России и поблагодарил присоединившихся к мероприятию иностранцев. Глава государства выразил надежду, что фестиваль ещё повторится, и не раз.