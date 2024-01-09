Потомок Екатерины II стал гражданином России

Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потёмкина Андрей Калагеорги стал гражданином России. Соответствующий указ президента Владимира Путина размещён на сайте правовых актов.

"Постановляю: 1. Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц:... 13) Калагеорги Андрей Лео, родившийся 1 июня 1967 года в Соединённых Штатах Америки", — говорится в документе.