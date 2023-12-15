Получивший российский паспорт боец MMA Монсон избавился от гражданства США

"В мае я посещал Посольство США в Стамбуле, заполнил документы на отказ от гражданства, заплатил сборы и уже успел забыть об этом, так как процедура затянулась. Насколько я знаю, она занимает около двух месяцев, но у меня получилось дольше. Сегодня я узнал, что больше не являюсь гражданином США", — приводит слова бойца ТАСС.