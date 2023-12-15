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15 декабря, 17:34

Получивший российский паспорт боец MMA Монсон избавился от гражданства США

Боец Джеффри Монсон официально перестал быть гражданином США

<p>Боец MMA Джефф Монсон. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров</p>

Боец MMA Джефф Монсон. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Бойцу смешанных единоборств (MMA) Джеффу Монсону аннулировали гражданство США. Получившему в 2018 году паспорт России спортсмену поступило официальное уведомление.

"В мае я посещал Посольство США в Стамбуле, заполнил документы на отказ от гражданства, заплатил сборы и уже успел забыть об этом, так как процедура затянулась. Насколько я знаю, она занимает около двух месяцев, но у меня получилось дольше. Сегодня я узнал, что больше не являюсь гражданином США", приводит слова бойца ТАСС.

Монсону 52 года. В MMA он одержал 61 победу, потерпел 27 поражений, ещё два боя закончились вничью.

"Я устал": Монсон уходит из бокса

"Я устал": Монсон уходит из бокса

Напомним, в 2018 году Монсон получил российское гражданство и даже был избран в депутаты в подмосковном Красногорске. Осенью прошлого года боец по прозвищу Снеговик сделал татуировку с буквой Z в знак поддержки Донбасса. Монсон заявил, что хочет провести всю оставшуюся жизнь в России, а от гражданства США намерен отказываться, так как считает Вашингтон виновником многих военных конфликтов на планете.

Дарья Нарыкова
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  • Спорт

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