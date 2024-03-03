Карин Кнайсль окончательно переехала в РФ и хочет построить дом на востоке России

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что окончательно переехала в Россию и планирует построить дом на востоке страны. Она призналась, что не городской житель и уже присмотрела себе отдельное место, где планирует остаться жить.

"Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна", — сказала она на лекции Всемирного фестиваля молодёжи в "Сириусе".

Экс-глава австрийского дипведомства также призналась, что уже чувствует себя в России как дома.