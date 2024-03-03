Регион

Уведомления отключены

3 марта, 13:24

Карин Кнайсль окончательно переехала в РФ и хочет построить дом на востоке России

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что окончательно переехала в РФ

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Россия по-настоящему свободная страна. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Россия по-настоящему свободная страна. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что окончательно переехала в Россию и планирует построить дом на востоке страны. Она призналась, что не городской житель и уже присмотрела себе отдельное место, где планирует остаться жить.

"Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна", — сказала она на лекции Всемирного фестиваля молодёжи в "Сириусе".

Экс-глава австрийского дипведомства также призналась, что уже чувствует себя в России как дома.

"Я чувствую человеческое тепло. Изучила русский язык, но ещё не до конца чувствую себя уверенно, говоря на русском", — пояснила Кнайсль.

Экс-глава МИД Австрии восхитилась одним качеством россиян, которое отличает их от европейцев
Экс-глава МИД Австрии восхитилась одним качеством россиян, которое отличает их от европейцев

Напомним, имя Кнайсль стало широко известно в России после того, как в 2018 году президент РФ Владимир Путин посетил её свадьбу. В то время она ещё занимала пост министра иностранных дел Австрии. Глава государства пробыл на торжестве недолго, однако успел произнести тост на немецком и даже станцевал с новобрачной. Карин Кнайсль покинула родину весной 2022 года из-за поступавших угроз убийства. Экс-министр иностранных дел Австрии, переехавшая в Санкт-Петербург, рассказывала, что россияне более дружелюбны по отношению к незнакомцам, чем граждане европейских государств.

Евгения Мосс
  • Новости
  • сириус
  • каринкнайсль
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров