Экс-глава МИД Австрии восхитилась одним качеством россиян, которое отличает их от европейцев
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: В России не жалуются на проблемы, а решают их
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Обложка © ТАСС / Максим Григорьев
В России не просто говорят о проблемах, а решают их, считает бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Такое заявление она сделала в ходе выступления в рамках Всемирного фестиваля молодёжи в "Сириусе" в воскресенье, 3 марта.
"В Австрии, Европе есть выражение "это проблема", а в России за время моего пребывания я слышала, что это звучит следующим образом: "Как мы будем это решать? Это внушает надежду", — указала Кнайсль.
Она подчеркнула, что РФ меняется, и в этой связи напомнила о заявлениях президента России Владимира Путина в Послании Федеральному собранию. Там глава государства заявил, что РФ стала первой страной по европейскому рейтингу.
Как сообщал Life.ru, имя Кнайсль стало широко известно в России после того, как в 2018 году президент РФ Владимир Путин посетил её свадьбу. В то время она ещё занимала пост министра иностранных дел Австрии. Глава государства пробыл на торжестве недолго, однако успел произнести тост на немецком и даже станцевал с новобрачной. Карин Кнайсль покинула родину весной 2022 года из-за поступавших угроз убийством. Экс-министр иностранных дел Австрии, переехавшая в Санкт-Петербург, рассказывала, что россияне более дружелюбны по отношению к незнакомцам, чем граждане европейских государств.