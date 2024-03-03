Экс-глава МИД Австрии восхитилась одним качеством россиян, которое отличает их от европейцев

В России не просто говорят о проблемах, а решают их, считает бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Такое заявление она сделала в ходе выступления в рамках Всемирного фестиваля молодёжи в "Сириусе" в воскресенье, 3 марта.

"В Австрии, Европе есть выражение "это проблема", а в России за время моего пребывания я слышала, что это звучит следующим образом: "Как мы будем это решать? Это внушает надежду", — указала Кнайсль.