В Совфеде остудили Макрона правдой о его главной амбиции на встрече с Си Цзиньпином
Пушков: Встречей с Си Цзиньпином Макрон хочет встать в один ряд с США, РФ и КНР
Эмманюэль Макрон и Си Цзиньпин. Фото © ТАСС / EPA / XINHUA / Huang Jingwen
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина собирается совершить прыжок выше собственной головы, встав в одну шеренгу с лидерами держав "большого треугольника" — России, США и Китая. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.
"Макрон принимает Си в Париже. Его главная амбиция — встать на один уровень с главами держав "большого треугольника" в лице Китая, США и России. При этом у Франции нет для этого ни потенциала, ни достаточной степени суверенитета, который позволил бы ей проводить хотя бы автономную политику в рамках западного альянса", — написал он в своём телеграм-канале.
По словам Пушкова, суверенитет, которым обладала Франция времён правления Шарля де Голля, улетучился из-за Евросоюза и НАТО, мозговой и силовой центры которых находятся в Брюсселе и США.
Заявления Макрона о стремлении к "стратегической автономии" его страны звучат громко, но не имеют точек соприкосновения с действительностью, поскольку Франция, как и весь ЕС, преследует не свои, а американские интересы в регионе, считает сенатор.
"Нельзя претендовать на лидерство, отдавая лидерство другим. Из этого противоречия Макрону не выскочить. А его попытка — в который раз! — убедить Пекин изменить свой подход к России даст те же результаты, что и в предыдущие разы. Не вышло у Вашингтона и Берлина, не выйдет и у Парижа", — подытожил Алексей Пушков.
Ранее Си Цзиньпин прибыл в Париж для переговоров с Эмманюэлем Макроном в рамках своего европейского турне, в ходе которого председатель КНР планирует посетить также Сербию и Венгрию. Одной из тем беседы французского и китайского лидеров станет прекращение огня на время летних Олимпийских игр в Париже.