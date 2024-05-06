В Совфеде остудили Макрона правдой о его главной амбиции на встрече с Си Цзиньпином

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина собирается совершить прыжок выше собственной головы, встав в одну шеренгу с лидерами держав "большого треугольника" — России, США и Китая. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

"Макрон принимает Си в Париже. Его главная амбиция — встать на один уровень с главами держав "большого треугольника" в лице Китая, США и России. При этом у Франции нет для этого ни потенциала, ни достаточной степени суверенитета, который позволил бы ей проводить хотя бы автономную политику в рамках западного альянса", — написал он в своём телеграм-канале.

По словам Пушкова, суверенитет, которым обладала Франция времён правления Шарля де Голля, улетучился из-за Евросоюза и НАТО, мозговой и силовой центры которых находятся в Брюсселе и США.

Заявления Макрона о стремлении к "стратегической автономии" его страны звучат громко, но не имеют точек соприкосновения с действительностью, поскольку Франция, как и весь ЕС, преследует не свои, а американские интересы в регионе, считает сенатор.