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6 мая, 06:31

В Совфеде остудили Макрона правдой о его главной амбиции на встрече с Си Цзиньпином

Пушков: Встречей с Си Цзиньпином Макрон хочет встать в один ряд с США, РФ и КНР

Эмманюэль Макрон и Си Цзиньпин. Фото © ТАСС / EPA / XINHUA / Huang Jingwen

Эмманюэль Макрон и Си Цзиньпин. Фото © ТАСС / EPA / XINHUA / Huang Jingwen

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина собирается совершить прыжок выше собственной головы, встав в одну шеренгу с лидерами держав "большого треугольника" — России, США и Китая. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

"Макрон принимает Си в Париже. Его главная амбиция — встать на один уровень с главами держав "большого треугольника" в лице Китая, США и России. При этом у Франции нет для этого ни потенциала, ни достаточной степени суверенитета, который позволил бы ей проводить хотя бы автономную политику в рамках западного альянса", написал он в своём телеграм-канале.

По словам Пушкова, суверенитет, которым обладала Франция времён правления Шарля де Голля, улетучился из-за Евросоюза и НАТО, мозговой и силовой центры которых находятся в Брюсселе и США.

Заявления Макрона о стремлении к "стратегической автономии" его страны звучат громко, но не имеют точек соприкосновения с действительностью, поскольку Франция, как и весь ЕС, преследует не свои, а американские интересы в регионе, считает сенатор.

"Нельзя претендовать на лидерство, отдавая лидерство другим. Из этого противоречия Макрону не выскочить. А его попытка в который раз! убедить Пекин изменить свой подход к России даст те же результаты, что и в предыдущие разы. Не вышло у Вашингтона и Берлина, не выйдет и у Парижа", — подытожил Алексей Пушков.

Си Цзиньпин: КНР и Франция будут вместе искать пути решения конфликта на Украине
Си Цзиньпин: КНР и Франция будут вместе искать пути решения конфликта на Украине

Ранее Си Цзиньпин прибыл в Париж для переговоров с Эмманюэлем Макроном в рамках своего европейского турне, в ходе которого председатель КНР планирует посетить также Сербию и Венгрию. Одной из тем беседы французского и китайского лидеров станет прекращение огня на время летних Олимпийских игр в Париже.

Владимир Озеров
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