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5 мая, 18:25

Си Цзиньпин: КНР и Франция будут вместе искать пути решения конфликта на Украине

Китай вместе с Францией и другими партнёрами будет искать решение украинского вопроса. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин изданию Le Figaro.

"Мы надеемся, что мир и стабильность вскоре вернутся в Европу, и намерены работать с Францией и всем международным сообществом над поиском путей для разрешения кризиса", — сказал Си Цзиньпин.

По его словам, китайская сторона понимает, что Европа испытывает потрясения от происходящего на Украине. Он отметил, что Шанхай не участвует в конфликте, добавив, что его страна может помочь только в мирном урегулировании.

Политик напомнил, что не раз призывал "следовать принципам ООН, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран". Также, по его словам, он говорил о недопустимости использования ядерного оружия.

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Ранее Life.ru сообщал, что Си Цзиньпин прилетел во Францию в ходе европейского турне, в рамках которого планирует посетить Францию, Венгрию и Сербию. Первой остановкой, как и ожидалось, стал Париж. По данным французских СМИ, темой визита председателя КНР к Макрону станет прекращение огня во всех конфликтах на период летних Олимпийских игр в Париже.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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