Си Цзиньпин: КНР и Франция будут вместе искать пути решения конфликта на Украине

Китай вместе с Францией и другими партнёрами будет искать решение украинского вопроса. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин изданию Le Figaro.

"Мы надеемся, что мир и стабильность вскоре вернутся в Европу, и намерены работать с Францией и всем международным сообществом над поиском путей для разрешения кризиса", — сказал Си Цзиньпин.

По его словам, китайская сторона понимает, что Европа испытывает потрясения от происходящего на Украине. Он отметил, что Шанхай не участвует в конфликте, добавив, что его страна может помочь только в мирном урегулировании.