Путин назвал поставленные в послании задачи фундаментальными

Поставленные в Послании Федеральному собранию задачи фундаментальны, но правительство страны знает, как их решить. Об этом в интервью китайскому агентству Синьхуа заявил президент России Владимир Путин.

"И для этого у нас есть консолидированная воля народа, необходимые ресурсы и возможности, богатый опыт взаимодействия государства, бизнеса и гражданского общества", — объяснил глава государства.

В числе первоочередных вопросов Путин назвал развитие всех российских регионов, экономики и социальной сферы, решение демографических проблем, поддержку семей с детьми, борьбу с бедностью и неравенством. Полный текст интервью опубликован на сайте Кремля.