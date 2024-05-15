Путин назвал поставленные в послании задачи фундаментальными
Путин: РФ знает, как реализовать поставленные в Послании ФС масштабные цели
Поставленные в Послании Федеральному собранию задачи фундаментальны, но правительство страны знает, как их решить. Об этом в интервью китайскому агентству Синьхуа заявил президент России Владимир Путин.
"И для этого у нас есть консолидированная воля народа, необходимые ресурсы и возможности, богатый опыт взаимодействия государства, бизнеса и гражданского общества", — объяснил глава государства.
В числе первоочередных вопросов Путин назвал развитие всех российских регионов, экономики и социальной сферы, решение демографических проблем, поддержку семей с детьми, борьбу с бедностью и неравенством. Полный текст интервью опубликован на сайте Кремля.
Также в интервью российский лидер заявил, что качественные изменения в экономике невозможны без устойчивого повышения уровня оплаты труда. А добиться этого планируется путём внедрения достижений науки, новых технологий и инноваций, автоматизации и роботизации.
Напомним, в конце февраля глава государства огласил Послание Федеральному собранию. Помимо ряда внутри- и внешнеполитических тем он анонсировал сразу несколько новых национальных проектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодёжь России","Кадры" и "Экономика данных". Помимо тезисов на внутриполитические и социально-экономические темы, глава государства уделил внимание отношениям с Западом. Президент отметил, что Москва не отказывается от переговоров с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности, указав, что наши американские коллеги отвечают на это демагогией, а также подчеркнул, что недружественным государствам вместо РФ нужно угасающее и вымирающее пространство. В апреле был опубликован список поручений Путина по итогам Послания Федеральному собранию.
Life.ru / Павел Баранов