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14 мая, 23:56

Путин заявил о недовольстве России и её партнёров положением дел в мире

Путин: Россию и её партнёров не устраивает положение дел в мире и действия Запада

Страны, считающие себя избранными, по всей вероятности, не согласны с тем, что все земляне имеют равные права. Об этом заявил в интервью китайскому информагентству Синьхуа президент России Владимир Путин, текст опубликован на сайте Кремля.

"Земля — колыбель человечества, наш общий дом, и все мы — её равноправные жители. Уверен, эту точку зрения разделяет большинство людей на планете. Однако страны, причисляющие себя к так называемому золотому миллиарду, похоже, так не считают", — сказал глава государства.

По его словам, страны Запада под предводительством США отказывают другим народам в выборе индивидуальной модели развития, так как боятся лишиться своего глобального доминирования. Стремясь обеспечить собственное благополучие за счёт остальных государств, они прибегают к неоколониальным методам.

"Естественно, такое положение дел ни Россию, ни её партнёров не устраивает", — подчеркнул Путин.

Путин: Россия отвергает попытки Запада навязать лживый и лицемерный "порядок"
Путин: Россия отвергает попытки Запада навязать лживый и лицемерный "порядок"

Ранее Владимир Путин рассказал о попытках западных стран "наказать" Россию. По его словам, эти государства не готовы к честному и открытому разговору и не собираются обсуждать первопричины кризиса на планете, одним из проявлений которого стал конфликт на Украине.

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Life.ru / Павел Баранов

Лариса Сафронова
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