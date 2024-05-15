Путин заявил о недовольстве России и её партнёров положением дел в мире

Страны, считающие себя избранными, по всей вероятности, не согласны с тем, что все земляне имеют равные права. Об этом заявил в интервью китайскому информагентству Синьхуа президент России Владимир Путин, текст опубликован на сайте Кремля.

"Земля — колыбель человечества, наш общий дом, и все мы — её равноправные жители. Уверен, эту точку зрения разделяет большинство людей на планете. Однако страны, причисляющие себя к так называемому золотому миллиарду, похоже, так не считают", — сказал глава государства.

По его словам, страны Запада под предводительством США отказывают другим народам в выборе индивидуальной модели развития, так как боятся лишиться своего глобального доминирования. Стремясь обеспечить собственное благополучие за счёт остальных государств, они прибегают к неоколониальным методам.

"Естественно, такое положение дел ни Россию, ни её партнёров не устраивает", — подчеркнул Путин.