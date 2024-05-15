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Регион
14 мая, 23:04

Путин: Россия отвергает попытки Запада навязать лживый и лицемерный "порядок"

Россия и её партнёры противостоят странам Запада в их попытках навязать порядок, основанный на лжи и лицемерии, заявил в интервью китайскому агентству Синьхуа президент России Владимир Путин. Материал опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что ШОС и БРИКС стали "ключевыми опорами формирующегося многополярного миропорядка": об этом говорит возрастающий интерес к их деятельности со стороны других государств. У РФ и этих стран, по словам главы государства, совпадают мнения по основным вопросам международной повестки, благодаря чему можно конструктивно взаимодействовать в политике, безопасности, экономике и гуманитарной сфере.

"Мы выступаем за верховенство международного права, за равную, неделимую, комплексную и устойчивую безопасность как на глобальном, так и региональном уровнях при центральной координирующей роли ООН. И отвергаем попытки Запада навязать порядок, основанный на лжи и лицемерии, на неизвестно кем придуманных мифических правилах", — подчеркнул президент.

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Также Владимир Путин заявил, что Москве требуются гарантии безопасности в переговорном процессе с Украиной, однако их надёжность со стороны Запада находится под большим вопросом. По словам российского лидера, правящие круги этих стран предпочитают не мироустройство на основе международного права, а "порядок, основанный на правилах", о которых они постоянно говорят.

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Life.ru. / Павел Баранов

Лариса Сафронова
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