Путин: Россия отвергает попытки Запада навязать лживый и лицемерный "порядок"

Россия и её партнёры противостоят странам Запада в их попытках навязать порядок, основанный на лжи и лицемерии, заявил в интервью китайскому агентству Синьхуа президент России Владимир Путин. Материал опубликован на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что ШОС и БРИКС стали "ключевыми опорами формирующегося многополярного миропорядка": об этом говорит возрастающий интерес к их деятельности со стороны других государств. У РФ и этих стран, по словам главы государства, совпадают мнения по основным вопросам международной повестки, благодаря чему можно конструктивно взаимодействовать в политике, безопасности, экономике и гуманитарной сфере.

"Мы выступаем за верховенство международного права, за равную, неделимую, комплексную и устойчивую безопасность как на глобальном, так и региональном уровнях при центральной координирующей роли ООН. И отвергаем попытки Запада навязать порядок, основанный на лжи и лицемерии, на неизвестно кем придуманных мифических правилах", — подчеркнул президент.