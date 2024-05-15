Путин рассказал о попытках Запада "наказать" Россию

Западные государства не готовы к честному и равноправному диалогу с Россией: вместо этого они усердно пытаются "наказать" и ослабить нашу страну. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в интервью китайскому агенству Синьхуа, текст которого опубликован на сайте Кремля.

По словам президента, западные страны не готовы к честному и открытому разговору с Россией и не собираются обсуждать первопричины кризис на планете, одним из проявлений которых стал конфликт на Украине. Как заметил глава государства, именно позиция Запада в предыдущие годы привела к таким потрясениям в мире.