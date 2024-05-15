Путин рассказал о попытках Запада "наказать" Россию
Путин: Запад пытается наказать Россию и закрывает глаза на украинские теракты
Западные государства не готовы к честному и равноправному диалогу с Россией: вместо этого они усердно пытаются "наказать" и ослабить нашу страну. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в интервью китайскому агенству Синьхуа, текст которого опубликован на сайте Кремля.
По словам президента, западные страны не готовы к честному и открытому разговору с Россией и не собираются обсуждать первопричины кризис на планете, одним из проявлений которых стал конфликт на Украине. Как заметил глава государства, именно позиция Запада в предыдущие годы привела к таким потрясениям в мире.
"Вместо этого западные элиты упорно пытаются "наказать" Россию, изолировать и ослабить её, снабжают киевские власти деньгами и оружием. Ввели против нашей страны почти 16 тыс. односторонних нелегитимных санкций. Угрожают расчленить нашу страну. Незаконно пытаются присвоить наши зарубежные активы. Закрывают глаза на возрождение нацизма, на проведение Украиной на нашей территории террористических актов", — заявил Путин.
Одним из терактов украинской стороны на территории России стало нападение на "Крокус сити холл". Напомним, что 22 марта четверо вооружённых террористов ворвались в концертный зал, где ожидался концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, а затем подожгли здание и скрылись в направлении границы с Украиной. Преступников задержали в Брянской области. Установлено, что их собирались принять представители спецслужб Незалежной. Жертвами стали 144 человека, ещё более 550 пострадали. Также задержаны пособники напавших. Следствие подтвердило связь фигурантов с украинскими националистами.
Life.ru. / Павел Баранов