СК выявил связь нападавших на "Крокус" террористов со спецслужбами Украины

Следственный комитет России выявил связь террористов, нападавших на "Крокус сити холл" 22 марта, с украинскими спецслужбами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства сегодня, 8 апреля, после того как председатель СК России Александр Бастрыкин заслушал последние результаты расследования ужасающего теракта.

"На данный момент по уголовному делу установлены одиннадцать лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления. Всем предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием уже получены значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами", — проинформировали в СК.