СК выявил связь нападавших на "Крокус" террористов со спецслужбами Украины
Следственный комитет России выявил связь террористов, нападавших на "Крокус сити холл" 22 марта, с украинскими спецслужбами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства сегодня, 8 апреля, после того как председатель СК России Александр Бастрыкин заслушал последние результаты расследования ужасающего теракта.
"На данный момент по уголовному делу установлены одиннадцать лиц, причастных к совершению особо тяжкого преступления. Всем предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием уже получены значимые данные об обстоятельствах подготовки террористов к преступлению, которые могут свидетельствовать об их связи с украинскими спецслужбами", — проинформировали в СК.
В ведомстве отметили, что Бастрыкин по результатам оперативного совещания дал ряд конкретных указаний по дальнейшему расследованию уголовного дела и напомнил о необходимости тщательно изучить причины и условия, способствовавшие совершению атаки на концертный зал имени Муслима Магомаева.
Напомним, вечером 22 марта вооружённые террористы ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске, где ожидался концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись. Боевиков задержали в Брянской области, они намеревались перейти российско-украинскую границу. Трагедия унесла жизни минимум 144 человек, ещё более 550 пострадали. На данный момент по делу задержаны 11 человек, в том числе все четверо нападавших.
АГН "Москва" / Василий Кузьмичёнок