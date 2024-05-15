Путин заявил, что благосостояние россиян важнее экономических показателей
Экономические показатели России растут, но главным для страны остаётся повышение благосостояния жителей и эффективное развитие всех отраслей. Об этом китайскому агентству Синьхуа заявил президент РФ Владимир Путин, интервью опубликовано на сайте Кремля.
"Сегодня Россия входит в пятёрку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности. Теперь мы ставим задачу войти в четвёрку крупнейших экономик планеты", — сказал глава государства.
По его словам, качественные изменения в экономике невозможны без устойчивого повышения уровня оплаты труда. А добиться этого планируется путём внедрения достижений науки, новых технологий и инноваций, автоматизации и роботизации.
"Одновременно будем заниматься подготовкой грамотных, современно мыслящих специалистов", — поделился планами президент.
Также Владимир Путин оценил прочность торгово-экономических отношений России и Китая. По его словам, они демонстрируют "устойчивый иммунитет к внешним вызовам и кризисным явлениям".
Life.ru / Павел Баранов