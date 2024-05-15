Путин заявил, что благосостояние россиян важнее экономических показателей

Экономические показатели России растут, но главным для страны остаётся повышение благосостояния жителей и эффективное развитие всех отраслей. Об этом китайскому агентству Синьхуа заявил президент РФ Владимир Путин, интервью опубликовано на сайте Кремля.

"Сегодня Россия входит в пятёрку крупнейших стран мира по паритету покупательной способности. Теперь мы ставим задачу войти в четвёрку крупнейших экономик планеты", — сказал глава государства.

По его словам, качественные изменения в экономике невозможны без устойчивого повышения уровня оплаты труда. А добиться этого планируется путём внедрения достижений науки, новых технологий и инноваций, автоматизации и роботизации.

"Одновременно будем заниматься подготовкой грамотных, современно мыслящих специалистов", — поделился планами президент.