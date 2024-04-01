Опубликован список поручений Путина по итогам Послания Федеральному собранию
На сайте Кремля появился перечень поручений президента России Владимира Путина, данных по итогам Послания Федеральному собранию, которое было оглашено 29 февраля. Список состоит из 30 пунктов, при этом многие из них разбиты на подпункты.
Так, первый пункт включает поручение правительству обеспечить вхождение России к 2030 году в четвёрку крупнейших экономик мира по объёму ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Кроме того, кабмину поручено обеспечить меры, которые позволят к 2030 году увеличить доли оплаты труда в объёме ВВП по сравнению с 2023 годом.
Напомним, в конце февраля глава государства огласил Послание Федеральному собранию. Помимо ряда внутри- и внешнеполитических тем он анонсировал сразу несколько новых национальных проектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодёжь России", "Кадры" и "Экономика данных". Помимо тезисов на внутриполитические и социально-экономические темы, глава государства уделил внимание отношениям с Западом. Президент отметил, что Москва не отказывается от переговоров с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности, указав, что наши американские коллеги отвечают на это демагогией, а также подчеркнул, что недружественным государствам вместо РФ нужно угасающее и вымирающее пространство.