Опубликован список поручений Путина по итогам Послания Федеральному собранию

На сайте Кремля появился перечень поручений президента России Владимира Путина, данных по итогам Послания Федеральному собранию, которое было оглашено 29 февраля. Список состоит из 30 пунктов, при этом многие из них разбиты на подпункты.

Так, первый пункт включает поручение правительству обеспечить вхождение России к 2030 году в четвёрку крупнейших экономик мира по объёму ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности. Кроме того, кабмину поручено обеспечить меры, которые позволят к 2030 году увеличить доли оплаты труда в объёме ВВП по сравнению с 2023 годом.