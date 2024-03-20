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20 марта, 10:05

Путин: Всё обозначенное в послании парламенту обеспечено финансированием

Все пункты Послания Федеральному собранию, оглашённого 29 февраля, обеспечены финансированием и должны быть выполнены. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что граждане ждут от властей отдачи по этой теме.

"Люди ждут реализации того, о чём мы говорим, и то, что в наших планах обозначено в качестве приоритетов. Так или иначе все эти планы изложены в Послании президента Федеральному собранию. Основные положения — они масштабные, главное, что они все просчитаны, обеспечены финансированием. Нам только очень важно совместно с вами, я очень рассчитываю, что мы вместе с вами пойдём по этому пути созидания", — сказал Путин.

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Напомним, 29 февраля Владимир Путин огласил Послание Федеральному собранию. Помимо ряда внутри- и внешнеполитических тем глава государства анонсировал сразу несколько новых национальных проектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодёжь России", "Кадры" и "Экономика данных".

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Life.ru / Павел Баранов

Матвей Константинов
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