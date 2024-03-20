Путин: Всё обозначенное в послании парламенту обеспечено финансированием
Все пункты Послания Федеральному собранию, оглашённого 29 февраля, обеспечены финансированием и должны быть выполнены. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что граждане ждут от властей отдачи по этой теме.
"Люди ждут реализации того, о чём мы говорим, и то, что в наших планах обозначено в качестве приоритетов. Так или иначе все эти планы изложены в Послании президента Федеральному собранию. Основные положения — они масштабные, главное, что они все просчитаны, обеспечены финансированием. Нам только очень важно совместно с вами, я очень рассчитываю, что мы вместе с вами пойдём по этому пути созидания", — сказал Путин.
Напомним, 29 февраля Владимир Путин огласил Послание Федеральному собранию. Помимо ряда внутри- и внешнеполитических тем глава государства анонсировал сразу несколько новых национальных проектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодёжь России", "Кадры" и "Экономика данных".
Life.ru / Павел Баранов