Путин: Всё обозначенное в послании парламенту обеспечено финансированием

"Люди ждут реализации того, о чём мы говорим, и то, что в наших планах обозначено в качестве приоритетов. Так или иначе все эти планы изложены в Послании президента Федеральному собранию. Основные положения — они масштабные, главное, что они все просчитаны, обеспечены финансированием. Нам только очень важно совместно с вами, я очень рассчитываю, что мы вместе с вами пойдём по этому пути созидания", — сказал Путин.