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Регион
18 мая, 21:33

"Определит будущее планеты": Захарова назвала визит Путина в Поднебесную судьбоносным

Захарова: Судьбоносный визит Путина в Китай определит будущее всей планеты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о высокой значимости недавней поездки президента страны Владимира Путина в КНР. Дипломат уверена, что визит окажет огромное влияние на будущее всего мира.

"Это перспектива на будущее: ни на год, ни на два года и ни на три. Это судьбоносные шаги, которые будут определять будущее не только нашего региона, но и всей планеты", — произнесла она в эфире телеканала ТВЦ.

В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Северную Корею
В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Северную Корею

Напомним, Путин посетил Китай с первым после инаугурации государственным визитом 15 мая. Глава государства побывал в Пекине и Харбине. В рамках поездки глава Кремля провёл с китайским коллегой Си Цзиньпином многочасовые официальные и неформальные переговоры. Политики обсудили украинский конфликт, построение справедливого миропорядка и укрепление отношений держав.

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Telegram / МИД России

Илья Пушкарев
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