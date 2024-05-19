"Определит будущее планеты": Захарова назвала визит Путина в Поднебесную судьбоносным
Захарова: Судьбоносный визит Путина в Китай определит будущее всей планеты
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о высокой значимости недавней поездки президента страны Владимира Путина в КНР. Дипломат уверена, что визит окажет огромное влияние на будущее всего мира.
"Это перспектива на будущее: ни на год, ни на два года и ни на три. Это судьбоносные шаги, которые будут определять будущее не только нашего региона, но и всей планеты", — произнесла она в эфире телеканала ТВЦ.
Напомним, Путин посетил Китай с первым после инаугурации государственным визитом 15 мая. Глава государства побывал в Пекине и Харбине. В рамках поездки глава Кремля провёл с китайским коллегой Си Цзиньпином многочасовые официальные и неформальные переговоры. Политики обсудили украинский конфликт, построение справедливого миропорядка и укрепление отношений держав.
Telegram / МИД России