Путин описал справедливый мир, над которым работают Россия и Китай Путин заявил, что РФ и КНР вместе строят более справедливый миропорядок 16 мая, 07:43 Президент РФ Владимир Путин прибыл в Китай. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Россия и Китай выступают за создание справедливого и демократического многополярного мироустройства, который будет опираться на ООН, её Совет Безопасности, международное право, культурно-цивилизационное многообразие, выверенный баланс интересов всех участников мирового сообщества. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин после завершения церемонии подписания документов в ходе своего официального визита в КНР.

"Подходы России и Китая ко многим международным и региональным проблемам близки или совпадают. Обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику", — подчеркнул российский лидер.

Путин добавил, что формирование нового мироустройства должно идти при главенствующей роли ООН с учётом международного права, культурного многообразия стран и строгого учёта интересов всех участников мировых процессов.

Напомним, 15 мая президент РФ Владимир Путин прилетел в Пекин. Это первая международная поездка российского лидера после инаугурации и вступления в должность. Программа рассчитана на два дня: 16-го числа начались переговоры в Пекине, а 17 мая Путин посетит Харбин. На встрече с Си Цзиньпином президент РФ назвал традицией визиты друг к другу после инаугурации. Политики уже провели переговоры и подписали заявление об углублении всеобъемлющего и стратегического партнёрства.

Авторы Татьяна Миссуми