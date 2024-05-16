Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине подписали Совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. В нём говорится о новой эпохе союзничества в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между РФ и КНР.
Документ состоит более чем из 30 страниц. В нём прописаны дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, а также подтверждена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического порядка. Всего же российская и китайская делегации подписали десять совместных документов в присутствии Путина и Си Цзиньпина.
Напомним, Владимир Путин прилетел в Пекин вечером 15 мая. Это первая международная поездка российского президента после инаугурации и вступления в должность. Программа рассчитана на два дня и пройдёт в два этапа: 16-го числа состоятся переговоры в Пекине, а 17 мая Путин посетит Харбин. В честь Путина сегодня в Пекине гремели пушки и звучали "Подмосковные вечера" вместе с гимном России. На встрече с Си Цзиньпином президент РФ назвал традицией визиты друг к другу после инаугурации.