Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров в Пекине подписали Совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. В нём говорится о новой эпохе союзничества в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между РФ и КНР.

Документ состоит более чем из 30 страниц. В нём прописаны дальнейшие пути развития всего комплекса двусторонних связей, а также подтверждена ведущая роль России и Китая в формировании справедливого и демократического порядка. Всего же российская и китайская делегации подписали десять совместных документов в присутствии Путина и Си Цзиньпина.