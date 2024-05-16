Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились. Они длились 2,5 часа

Российско-китайские переговоры с участием президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине завершились. Они длились более двух с половиной часов, передаёт корреспондент Life.ru

Сначала главы России и Китая провели переговоры в узком составе. Затем беседа продолжилась с участием делегаций. В ходе общения Путин выразил Си Цзиньпину признательность за поздравления с переизбранием на должность президента России и приглашение в Китай. Президент РФ напомнил, что в марте 2023 года китайский лидер после переизбрания на свою должность в первую очередь нанёс визит в российскую столицу.