Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 06:11

Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились. Они длились 2,5 часа

Президент РФ Владимир Путин в Пекине. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин в Пекине. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Российско-китайские переговоры с участием президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине завершились. Они длились более двух с половиной часов, передаёт корреспондент Life.ru

Сначала главы России и Китая провели переговоры в узком составе. Затем беседа продолжилась с участием делегаций. В ходе общения Путин выразил Си Цзиньпину признательность за поздравления с переизбранием на должность президента России и приглашение в Китай. Президент РФ напомнил, что в марте 2023 года китайский лидер после переизбрания на свою должность в первую очередь нанёс визит в российскую столицу.

Пушки и "Подмосковные вечера": Появилось видео торжественной церемонии в честь прилёта Путина в Пекине
Пушки и "Подмосковные вечера": Появилось видео торжественной церемонии в честь прилёта Путина в Пекине
Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров