Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились. Они длились 2,5 часа
Президент РФ Владимир Путин в Пекине. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Российско-китайские переговоры с участием президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине завершились. Они длились более двух с половиной часов, передаёт корреспондент Life.ru
Сначала главы России и Китая провели переговоры в узком составе. Затем беседа продолжилась с участием делегаций. В ходе общения Путин выразил Си Цзиньпину признательность за поздравления с переизбранием на должность президента России и приглашение в Китай. Президент РФ напомнил, что в марте 2023 года китайский лидер после переизбрания на свою должность в первую очередь нанёс визит в российскую столицу.