Путин на встрече с Си Цзиньпином назвал традицией визиты друг к другу после инаугурации

И Россия, и Китай понимают важность развития двусторонних отношений, что было доказано направлениями заграничных поездок лидеров каждой из этих стран после их переизбрания. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин во время переговоров в узком составе в Пекине.

"У нас сложилась хорошая, добрая традиция осуществления первых зарубежных визитов друг к другу. Это является наглядным подтверждением того значения, которое придаётся и у нас, и у вас, в Москве и в Пекине, курсу на последовательное развитие двусторонних отношений, всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия", — отметил российский лидер.

Путин выразил китайскому коллеге председателю КНР Си Цзиньпину признательность за поздравления с переизбранием на должность президента России и приглашение в Китай. Президент РФ напомнил, что в марте 2023 года китайский лидер после переизбрания на свою должность в первую очередь нанёс визит в российскую столицу.