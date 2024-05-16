Путин на встрече с Си Цзиньпином назвал традицией визиты друг к другу после инаугурации
Путин: И Россия, и Китай понимают важность развития двусторонних отношений
И Россия, и Китай понимают важность развития двусторонних отношений, что было доказано направлениями заграничных поездок лидеров каждой из этих стран после их переизбрания. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин во время переговоров в узком составе в Пекине.
"У нас сложилась хорошая, добрая традиция осуществления первых зарубежных визитов друг к другу. Это является наглядным подтверждением того значения, которое придаётся и у нас, и у вас, в Москве и в Пекине, курсу на последовательное развитие двусторонних отношений, всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия", — отметил российский лидер.
Путин выразил китайскому коллеге председателю КНР Си Цзиньпину признательность за поздравления с переизбранием на должность президента России и приглашение в Китай. Президент РФ напомнил, что в марте 2023 года китайский лидер после переизбрания на свою должность в первую очередь нанёс визит в российскую столицу.
Также глава Российской Федерации напомнил, что в этом году наступит ещё одна важная для отношений двух государств дата. 1 октября пройдёт празднование в честь 75 лет с образования Китайской Народной Республики, а на следующий день — 2 октября — будут отмечать юбилей установления дипотношений между нашими странами.
Напомним, что Владимир Путин прибыл в Пекин вечером 15 мая. В ходе своего визита он проведёт переговоры с Си Цзиньпином. Ранее президент РФ положительно оценил китайский мирный план по урегулированию кризиса на Украине. Он отметил, что процесс по достижению мира должен учитывать интересы каждой из сторон конфликта. При этом Россия намерена получить от Запада гарантии собственной безопасности, но не имеет возможности рассчитывать на добрую совесть политиков из недружественных стран в этом вопросе.
ТАСС / POOL / Сергей Бобылев