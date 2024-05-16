Путин обсудит с Си Цзиньпином китайский мирный план по Украине

По словам представителя Кремля, Россия положительно смотрит на любые мирные инициативы по Украине. Этот конфликт также станет одним из предметов беседы, которую будет проводить Владимир Путин во время своего рабочего визита в Китай с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Конечно же, это всё — только начало разговора. Предстоит очень напряжённая дискуссия. Кроме того, мы знаем ситуацию с украинской стороной, которая сейчас даже юридически исключает для себя возможность переговоров. Поэтому процесс этот длительный, но конструктивная позиция китайской стороны импонирует нам", — подчеркнул Дмитрий Песков "Известиям".