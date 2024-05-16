Путин обсудит с Си Цзиньпином китайский мирный план по Украине
Песков: Мирный план Китая по Украине импонирует России
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Россия высоко оценивает мирную инициативу Китая по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Россия положительно смотрит на любые мирные инициативы по Украине. Этот конфликт также станет одним из предметов беседы, которую будет проводить Владимир Путин во время своего рабочего визита в Китай с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Конечно же, это всё — только начало разговора. Предстоит очень напряжённая дискуссия. Кроме того, мы знаем ситуацию с украинской стороной, которая сейчас даже юридически исключает для себя возможность переговоров. Поэтому процесс этот длительный, но конструктивная позиция китайской стороны импонирует нам", — подчеркнул Дмитрий Песков "Известиям".
Речь идёт о визите Владимира Путина в Пекин, в ходе которого он планирует провести переговоры с Си Цзиньпином. Ранее российский лидер отметил, что Россия приветствует мирный план Китая по Украине. По его словам, процесс урегулирования украинского кризиса должен учитывать интересы всех сторон, вовлечённых в конфликт. Москва требует от Запада гарантий безопасности для себя, но полагаться на добросовестность его политиков в этом вопросе не может.