Пушки и "Подмосковные вечера": Появилось видео торжественной церемонии в честь прилёта Путина в Пекине
Си Цзиньпин встретил Путина в Китае залпами пушек и песней "Подмосковные вечера"
Президента РФ Владимира Путина во время официального визита в Китай встречал лично председатель КНР Си Цзиньпин. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Президента РФ Владимира Путина во время официального визита в Китай встречал лично председатель КНР Си Цзиньпин. Военный оркестр приветствовал гостя гимном России, а над площадью Тяньаньмэнь подняли российский триколор.
Торжественная церемония в честь прибытия президента РФ Владимира Путина в Пекин. Видео © Life.ru
В ходе торжественной церемонии был дан орудийный залп, после чего оркестр исполнил гимны России и Китая. Путин и Си прошли вместе вдоль почётного караула. После зазвучали "Подмосковные вечера" от оркестра. Встречали президента РФ также дети из китайской школы и школы при российском посольстве с цветами и флагами двух стран. Они кричали на китайском языке слова о российско-китайской дружбе.
Напомним, Владимир Путин прилетел в Пекин вечером 15 мая. Это первая международная поездка российского президента после инаугурации и вступления в должность. Программа рассчитана на два дня и продлится в два этапа: 16-го числа состоятся переговоры в Пекине, а 17 мая Путин посетит Харбин.