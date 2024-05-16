Пушки и "Подмосковные вечера": Появилось видео торжественной церемонии в честь прилёта Путина в Пекине

В ходе торжественной церемонии был дан орудийный залп, после чего оркестр исполнил гимны России и Китая. Путин и Си прошли вместе вдоль почётного караула. После зазвучали "Подмосковные вечера" от оркестра. Встречали президента РФ также дети из китайской школы и школы при российском посольстве с цветами и флагами двух стран. Они кричали на китайском языке слова о российско-китайской дружбе.