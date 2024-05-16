Тепло поприветствовали друг друга: Путин встретился с Си Цзиньпином в Пекине

Президент России Владимир Путин прибыл в Дом народных собраний в Пекине. Там его встретил председатель КНР Си Цзиньпин.

На площади выстроился почётный караул. Лидеры обменялись тёплыми рукопожатиями, а затем поприветствовали китайскую и российскую делегации. После этого Путин и Си Цзиньпин поднялись на помост с тентом, откуда наблюдали, как военный оркестр Народно-освободительной армии Китая исполнил гимны стран, а также композицию "Подмосковные вечера". После завершения церемонии лидеры по красной ковровой дорожке прошли внутрь Дома народных собраний, где сделали совместное официальное фото.

Си Цзиньпин и Владимир Путин у Дома народных собраний в Пекине. Видео © Life.ru

Здесь должны состояться российско-китайские переговоры в узком и широком формате, а также встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.