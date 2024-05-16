Си Цзиньпин: Китай и Россия выступают за политическое урегулирование на Украине
Лидер КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Фото © Life.ru / Павел Баранов
Китай и Россия выступают за политическое урегулирование кризиса на Украине. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине.
"Китай и Россия воспринимают политическое урегулирование как правильный путь решения украинского кризиса", — отметил он.
При этом Путин поблагодарил китайских друзей, коллег за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию ситуации вокруг Украины. По словам российского президента, эту тему он договорился также обсудить с лидером КНР сегодня вечером на неформальной встрече.
"Мы договорились с председателем Си Цзиньпином подробно обсудить весь комплекс внешнеполитической повестки дня на неформальной встрече сегодня вечером. Безусловно, я со своей стороны проинформирую председателя КНР о ситуации, которая складывается вокруг украинского кризиса", — сказал Путин журналистам по итогам российско-китайских переговоров.
Напомним, Владимир Путин прилетел в Пекин вечером 15 мая. Это первая международная поездка российского президента после вступления в должность. Программа рассчитана на два дня и пройдёт в два этапа: 16-го числа состоятся переговоры в Пекине, а 17 мая Путин посетит Харбин. В честь Путина сегодня в Пекине гремели пушки и звучали "Подмосковные вечера" вместе с гимном России. Официальная часть переговоров уже завершилась, она длилась два с половиной часа. Лидеры также подписали Совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.