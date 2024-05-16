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16 мая, 07:16

Си Цзиньпин: Китай и Россия выступают за политическое урегулирование на Украине

Лидер КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Лидер КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Фото © Life.ru / Павел Баранов

Китай и Россия выступают за политическое урегулирование кризиса на Украине. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине.

"Китай и Россия воспринимают политическое урегулирование как правильный путь решения украинского кризиса", отметил он.

При этом Путин поблагодарил китайских друзей, коллег за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию ситуации вокруг Украины. По словам российского президента, эту тему он договорился также обсудить с лидером КНР сегодня вечером на неформальной встрече.

"Мы договорились с председателем Си Цзиньпином подробно обсудить весь комплекс внешнеполитической повестки дня на неформальной встрече сегодня вечером. Безусловно, я со своей стороны проинформирую председателя КНР о ситуации, которая складывается вокруг украинского кризиса", — сказал Путин журналистам по итогам российско-китайских переговоров.

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Напомним, Владимир Путин прилетел в Пекин вечером 15 мая. Это первая международная поездка российского президента после вступления в должность. Программа рассчитана на два дня и пройдёт в два этапа: 16-го числа состоятся переговоры в Пекине, а 17 мая Путин посетит Харбин. В честь Путина сегодня в Пекине гремели пушки и звучали "Подмосковные вечера" вместе с гимном России. Официальная часть переговоров уже завершилась, она длилась два с половиной часа. Лидеры также подписали Совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

Александра Вишнякова
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