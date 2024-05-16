Си Цзиньпин: Китай и Россия выступают за политическое урегулирование на Украине

Китай и Россия выступают за политическое урегулирование кризиса на Украине. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине.

"Китай и Россия воспринимают политическое урегулирование как правильный путь решения украинского кризиса", — отметил он.

При этом Путин поблагодарил китайских друзей, коллег за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию ситуации вокруг Украины. По словам российского президента, эту тему он договорился также обсудить с лидером КНР сегодня вечером на неформальной встрече.